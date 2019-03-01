الجيش الليبي يعلن سيطرته على حدود بلاده مع 3 دول

أعلن الجيش الليبي سيطرته على حدود بلاده مع ثلاث دول، بعد سيطرته على مدينة غات الواقعة في الجنوب الغربي من البلاد، ومنطقة العوينات الغربية عل الشريط الحدودي مع الجزائر.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن غرفة عمليات الجيش الوطني الليبي أن قوات الجيش بذلك تكون قد سيطرت على حدود البلاد الجنوبية والغربية، أي مع تشاد والنيجر والجزائر.



وكان الجيش الليبي قد اطلق عملية عسكرية في جنوب البلاد لتأمين منشأت النفط والغاز وقتال الجماعات الإرهابية وعصابات التهريب.



وجاءت العملية الأخيرة للسيطرة على الوضع الأمني المتدهور في جنوب ليبيا، مع انهيار حكم القانون والنظام بوجه عام منذ سقوط العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي.





