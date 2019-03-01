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منوعات

شاهد أغرب هاتف في العالم يطرح في الأسواق ببطارية تستمر 50 يوما

الجمعة 01/مارس/2019 - 05:32 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشفت شركة "إنرجايزر" الأمريكية لأول مرة عن أغرب تليفون في العالم والمزود ببطارية بسعة 18 ألف أمبير والتي يمكنها العمل لمدة 50 يوما متتالية دون شحن.

وخلال معرض "كونجرس هواتف العالم"، استعرضت الشركة هذا الهاتف الذي يحمل اسم "باور ماكس بي 18كي بوب" ذو التصميم الغريب، فعلى عكس الهواتف الأخرى، فهذا الهاتف يتسم بحجمه الضخم جراء بطاريته الكبيرة، بحسب ما نشرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، التي أشارت إلى أن عرضه يساوي 3 هواتف ذكية لأيفون.




وفيما يتعلق بالبطارية، فعلى الرغم من أنه يمكنك مشاهدة الأفلام واللعب على الهاتف لمدة تصل إلى 50 يوما دون شحن، لكن في حالة شحنها كاملة، فأنت بحاجة لوضع الهاتف لمدة 9 ساعات على الشاحن.

لكن الهاتف له مميزات أخرى، مثل كاميرا أمامية مدمجة داخل الهيكل، وتخرج لأعلى عند الاستخدام، كما تبلغ الشاشة 6.2 بوصة وذات دقة 1080/2160 بيكسل.

وتصل ذاكرة الوصول العشوائي لهذا الهاتف إلى 6 جيجابايت، في حين يحتوي على ذاكرة داخلية تصل إلى 128 جيجا.
شاهد أغرب هاتف في العالم يطرح في الأسواق ببطارية تستمر 50 يوما
شاهد أغرب هاتف في العالم يطرح في الأسواق ببطارية تستمر 50 يوما
شاهد أغرب هاتف في العالم يطرح في الأسواق ببطارية تستمر 50 يوما
شاهد أغرب هاتف في العالم يطرح في الأسواق ببطارية تستمر 50 يوما

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