سبوتنك: أوبر تسعى للاستحواذ على كريم

تسعى شركة "أوبر" الأمريكية المتخصصة في سيارات الأجرة، للسيطرة على منافستها في الشرق الأوسط "كريم".



وبحسب سبوتنك، وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة من مباحثات لشراء منافستها في الشرق الأوسط "كريم نتووركس"، التي تتخذ من دبي مقرا لها.



وأوضحت "بلومبرج"، أنه من المتوقع أن تعلن "أوبر" و"كريم" عن تلك الصفقة الكبرى، التي ستجعل "أوبر" مسيطرة على سوق سيارات النقل الخاص في العالم.



وأشارت المصادر إلى أن تلك الصفقة ستكون في صورة نقد وأسهم، لتجعل قيمة "كريم" تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي.



وتبلغ القيمة السوقية لشركة "كريم" حاليا نحو مليار دولار أمريكي، كما أنه من أحد مالكيها الأمير الوليد بن طلال، وشركة "راكوتن" اليابانية التكنولوجية.



وتمتلك شركة "كريم" حاليا أكثر من مليون سائق، وتعمل في أكثر من 100 مدينة في الشرق الأوسط.