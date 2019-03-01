ترامب: كان لدينا خيارات ولم ننفذها في قمة هانوي وسنرى ما ستئول إليه الأمور

أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن سترى ما سيحدث بين كوريا الشمالية وواشنطن بعد قمة هانوي.



ونشر ترامب والبيت الأبيض، فيديو لجزء من كلمته بعد قمة هانوي، أوضح ترامب فيها:" قضينا اليوم كله مع كيم جونج أون، الذي هو رجل هادئ وشخصية هادئة".









وتابع ترامب: "وأعتقد أن علاقتنا قوية جدا، ولكن في هذا الوقت، كان لدينا بعض الخيارات، وقررنا ألا نفعل أي من هذه الخيارات، وسنرى إلى أين تسير الأمور (مع كوريا الشمالية)".

