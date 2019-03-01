ساندرز عن عدم توقيع اتفاق مع كوريا الشمالية: ترامب لا يريد تكرار خطأ أوباما

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، اليوم الجمعة أن عدم التوصل للاتفاق بين واشنطن وبيونج يانج يرجع لرغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم تكرار خطأ سلفه، باراك أوباما مع إيران.



وكتبت ساندرز في تغريدة على تويتر:" الرئيس أوباما رفض الابتعاد عن صفقة سيئة مع إيران، فلذلك الرئيس دونالد ترامب يرفض ارتكاب نفس الخطأ مع إيران وكوريا الشمالية وغيرها"، موضحة أن الرئيس ترامب سيضع دائما أمن الشعب الأمريكي فوق السياسة.



وانتهت القمة التي عقدت في هانوي في يومي 27 و28 فبراير، دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا.

