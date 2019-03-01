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أخبار العالم

قبل 40 يوما من الانتخابات الإسرائيلية.. ملاحقات قضائية تهدد مستقبل نتنياهو

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:29 ص
صدى البلد
حسن محرم
في الوقت الذي يعتزم المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في 3 قضايا فساد، تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، يواجه نتنياهو مستقبلا سياسيا ضبابيا، وسط إصراره على خوض الانتخابات في أبريل المقبل.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، فإن هذه القضايا التي تلوح في الأفق، تأتي قبل نحو 40 يوما من الانتخابات العامة الإسرائيلية التي تجري في 9 أبريل والتي يسعى نتنياهو لإعادة انتخابه لفترة حكومية جديدة.

ووفقا للقناة، فإن نتنياهو يواجه اتهامات بمنح شركة الاتصالات الإسرائيلية، بيزك، معاملة تفضيلية مقابل تغطية صحفية أكثر إيجابية على موقع إخباري خاضع لسيطرة الرئيس السابق للشركة.

كما يواجه نتنياهو ملاحقات بتلقي هدايا تشمل الشمبانيا والسيجار دون وجه حق من منتج سينمائي إسرائيلي في هوليود ورجل أعمال استرالي يدعى جيمس بيكر.

إضافة إلى ذلك، يشتبه بأن نتانياهو تفاوض على اتفاق مع مالك "يديعوت أحرونوت"، الصحيفة الأكثر مبيعا في إسرائيل، للحصول على تغطية صحفية أفضل، مقابل تشريع يحد من نمو صحيفة أخرى منافسة.

غير أن هذه الاتهامات كلها لن تجبر نتنياهو على الاستقالة، خاصة مع غياب أي قانون يلزمه على الاستقالة في ظل هذه الاتهامات.

وألمح نتنياهو إلى رغبته في البقاء في المنصب أثناء خوض أي معركة قضائية.

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