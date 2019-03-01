الصحف السعودية: انتهاء قمة هانوي بين ترامب وكيم جونج أون دون نتائج إيجابية.. باكستان تحاول تهدئة التوتر مع الهند.. الأردن تجمع 3.6 مليار دولار.. وشهادة محرجة لمحامي ترامب أمام الكونجرس الأمريكي

- الشرق الأوسط: باكستان تنزع فتيل التوتر مع الهند

- الحياة: ملف العقوبات الأمريكية يفشل قمة ترامب-كيم

- الرياض: المملكة تدعو للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وتدعم حكومة اليمن في مواجهة ميلشيا الحوثي





سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الجمعة، الضوء على فشل القمة التي جمعت بين ترامب وكيم جونج أون، وكذلك نزع فتيل التوتر بين باكستان والهند.



الصحف أبرزت أيضا نجاح الأردن في جمع 3.6 مليار دولار في مؤتمر لندن، وكذلك الشهادة المحرجة لمحامي ترامب أمام الكونجرس الأمريكي.



الصحف اهتمت أيضا بدعوة المملكة السعودية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم حكومة اليمن في مواجهة ميلشيا الحوثي.



ونبدأ جولتنا من صحيفة "الشرق الأوسط"، موضحة أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أعلن أمس أن بلاده قررت إطلاق سراح الطيار الهندي الذي أُسقطت طائرته في الأراضي الباكستانية، كبادرة حسن نوايا وعدم الرغبة في التصعيد العسكري، وهو ما رحّبت به نيودلهي.



وقال خان إن قائد السرب أبهيناندان، الذي أسره الجيش الباكستاني الأربعاء، سيعود إلى الهند، اليوم الجمعة.



وحمّل خان الهند المسؤولية وراء بدء التحريض على الحرب ضد باكستان بعد نصف ساعة من وقوع التفجير الانتحاري في بولواما قبل أسبوعين. وأعادت باكستان فتح مجالها الجوي أمام الطيران التجاري حيث استأنفت الرحلات المتجهة إلى السعودية والإمارات.



وفي الصحيفة أيضا، أشارت إلى أن المؤتمر الذي التأم في العاصمة البريطانية لندن، أمس، وحضره ممثلون عن أكثر من 60 دولة ومؤسسات دولية، أسفر عن التعهد بتقديم مساعدات بنحو 3.6 مليار دولار إلى الأردن.



وعرض العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال المؤتمر الخطة الخمسية التي أعدها الأردن لضمان الاستمرارية في النمو الاقتصادي، مع منح الأولوية لقطاعات تعتمد على القوى البشرية.



وأبدى ممثلو الحكومات الغربية والعربية تضامنهم مع الأردن في مهمته لإنعاش الاقتصاد، حيث قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال المؤتمر، أمس، إن المملكة ستواصل تقديم الدعم للأردن، بما في ذلك من خلال مشروعها العملاق (نيوم) البالغة قيمته 500 مليار دولار، والذي يمتد عبر حدود السعودية إلى الأردن ومصر.



ومن صحيفة "الحياة"، نوهت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برر فشل قمة ثانية جمعته في هانوي بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بمطالبة الأخير برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عل بلاده.



وبدت علامات خيبةٍ على ترامب، بعدما كانت التوقعات والآمال من القمة عالية جدًا، وقال إن لا خطة لعقد قمة ثالثة، علمًا ان كيم تحدث عن احتمال فتح مكتب تمثيلي دائم لبيونج يانج في واشنطن.



وغادر الرئيس الأميركي والزعيم الكوري مقرّ المحادثات في فندق "متروبول"، من دون حضور غداء كان مقررًا، وعاد كلّ منهما إلى فندقه. ثم عاد ترامب إلى الولايات المتحدة، فيما بدأ كيم زيارة رسمية لفيتنام، على أن يغادرها السبت.



وكان البيت الابيض أعلن تنظيم "توقيع مشترك" اليوم الخميس، لكن الزعيمين غادرا من دون توقيع شيء. ووَرَدَ في بيان اصدره البيت الابيض الخميس أن كيم وترامب "عقدا اجتماعات بنّاءة جدًا، وناقشا مختلف الطرق للمضيّ في ملفات تتعلّق بنزع الأسلحة النووية والاقتصاد. ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق الآن، إلا أن فريقيهما يتطلّعان إلى الاجتماع في المستقبل".



ومن أمريكا نفسها، نقلت الصحيفة الشهادة المحرجة مايك كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب، عن مرحلة عمله مع البليونير النيويوركي، معددًا سلوكيات سيئة نسبها اليه، ومبديًا يخشى من ألا يسمح لخلفه بتولّي الحكم سلميًا، إذا خسر انتخابات الرئاسة عام 2020.



لكن ترامب وصف شهادة كوهين بأنها "مخزية"، وزاد: "كذب كثيرًا". واستدرك: "شيء واحد فقط لم يكذب في شأنه، عندما قال إن لا تواطؤ" بين الحملة الانتخابية للرئيس وروسيا خلال الاقتراع عام 2016.



في المقابل، سُئل رئيس اللجنة إيلايجا كامنغز هل يعتقد بأن ترامب ارتكب جريمة بوصفه رئيسًا، فأجاب: "يبدو أنه فعل ذلك". لكنه امتنع عن ذكر هل يعتبر أن ترامب ارتكب جرائم تستوجب عزله، قائلًا لصحافيين: "يجب أن أدرس الوثائق وأرى ما لدينا. ضعوا في حسبانكم أني أريد التحرّك بحذر شديد".





ومن جانبها، نقلت صحيفة "الرياض" عن وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير أن المملكة تشهد تطوراتٍ وإصلاحات تنموية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، بتوجيهاتٍ من الملك سلمان بن عبد العزيز، وإشراف من الأمير محمد بن سلمان، في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030.



وأوضح الجبير خلال كلمته التي ألقاها في الدورة العادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: " لقد حصلت العديد من التطورات والإصلاحات في بلادي في مجال حقوق الإنسان، مثَّل بعضها نقلات نوعية في المسيرة نحو بلوغ أفضل مستويات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة".



وأضاف الجبير أن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية راسخ، وترفض بشكلٍ قاطع أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس وتدعو أجهزة وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها مجلس حقوق الإنسان أن تنهض بمسؤولياتها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير مصيره، وصولًا إلى قيام دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.



كما أكد الجبير أن موقف المملكة ثابت في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي تُعد السبب الرئيس للنزاع في اليمن، مستنكر ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لأبشع صور الإرهاب، وحصار المدن ومنع دخول الغذاء والدواء، ونهب القوافل الإغاثية والتجارية، وتجنيد الأطفال، واستغلال المدنيين كدروع بشرية، وزرع الألغام بشكل عشوائي مما نتج عنه آلاف الضحايا الأبرياء، واستغلال حاجات الشعب اليمني الأساسية والضرورية للعيش، والمتاجرة بها.