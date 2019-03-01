ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

البشير يفوض سلطاته في الحزب الحاكم لنائبه

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:40 ص
الرئيس السوداني عمر
الرئيس السوداني عمر البشير
أحمد محرم
أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية بأن الرئيس السوداني عمر البشير فوض فجر اليوم سلطاته واختصاصه كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لنائبه الجديد، ليعمل على تسيير مهام الحزب، ليتفرغ البشير لإدارة شئون الدولة كرئيس قومي.

واختار المكتب القيادي في اجتماعه، الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حاكم ولاية شمال كردفان السابق أحمد هارون نائبًا للبشير في رئاسة الحزب الحاكم بديلا للنائب السابق فيصل حسن ابراهيم.

وقال نائب رئيس الحزب أحمد هارون في تصريحات عقب اجتماع المكتب القيادي اليوم إن "اجتماع المكتب القيادي تفهم خطوة الرئيس البشير بتفويض سلطاته لنائبه لتسيير أعباء العمل الحزبي والتنظيمي ليستطيع التفرغ لمهامه الوطنية التي عبر عنها في خطاب الجمعة الماضية"، في إشارة لدعوة الحوار التي نادى بها البشير.

ونوه هارون إلى استعداد حزبه لترتيب وملاءمة أوضاعه الداخلية للمشاركة كحزب سياسي ضمن القوى الأخرى في المبادرة الوطنية التي طرحها البشير للحوار وبشكل إيجابي.

ترشيحاتنا

الزمالك يطير إلى أنجولا اليوم

لوهانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 11 مرة خلال الليلة الماضية

الجيش الليبي يعلن سيطرته على حدود بلاده مع 3 دول

مصريون عن تشديد العقوبات فى حالات الإهمال: لابد من الموافقة على القانون

واشنطن تضع مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن "بن لادن الجديد"

ننشر مراحل محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

فيديوجراف| كتيبة ألمانية لإنقاذ فأر سمين

إنجي وجدان: أؤيد وجود موسم جديد بعيد عن شهر رمضان

ترامب: كيم جونج أون وعدني بعدم اختبار النووي وأنا أثق فيه

راغب علامة يلتقي قائد الجيش اللبناني.. صور

سحر سماء مدينة الشمس.. سر تهافت السائحين على البالون الطائر بالأقصر

المتهم بقتل شقيقه في الدرب الأحمر: طلبت منه فلوس عشان أشتري مخدرات فرفض وكنت عايز أعوره مش أموته.. وندمان على اللي عملته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر أمام مشرحة زينهم.. صور

إيهاب جلال يشارك في حفل تكريم اللاعبة أمنية حاتم.. صور

النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

فيديو

فيديوجراف| كتيبة ألمانية لإنقاذ فأر سمين
فيديوجراف| مسابقة ترامب لبناء أقوى جدار
سائق أنقذ طفلة من الاختطاف: استنجدت بي.. وعرضت حياتي للموت من أجلها
شوبير: الزمالك قادر على الفوز أمام بترو أتليتكو.. فيديو
فاروق جعفر يروي تفاصيل صداقته بالخطيب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟