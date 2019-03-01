حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة ١ مارس ٢٠١٩

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال العديد من الأشخاص، ما يدفعهم إلى قراءتها ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وفى هذا السياق كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم، الجمعة ١ مارس ٢٠١٩على النحو التالي:





الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا: القمر ما زال معاكسا مما يجعلك اليوم تتعجل الأمور.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك.

اجتماعيا: القمر يقترن بزحل في وضع معاكس وقد يصيبك ذلك ببعض التوتر.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

ماليا: القمر يقترن بزحل في منزل الحظ ويمدك بروح عملية تجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي.

اجتماعيا وعائليا: تميل اليوم نحو الاستمتاع بالحياة التي عملت جاهدا لبنائها.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

ماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لمقاومة رغبات التبذير وتتخذ قرارات مالية موفقة.

اجتماعيا: الفلك يعمل لصالحك ويشتد طموحك وتواجه الحياة بشجاعة وإصرار.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد بداخلك اليوم عدوانية وغليان وعليك أن تقاوم.

اجتماعيا: القمر يقترن بزحل في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا معظم الوقت وتمالك أعصابك.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

عائليا: القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم للتصرف بدقة وقد تجد حلول لمسائل معلقة.

مهنيا وصحيا: اقتران القمر وزحل في منزل الصحة والعمل يدفعك نحو القيام بإنجاز مهم وتميل نحو الاهتمام بصحتك.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا: فريق من الكواكب في منزلك الخامس ويجعلك ذلك تحسن إدارة النواحي العملية وتحسن التصرف.

عاطفيا: اقتران القمر وزحل في منزل الحب يدعم اليوم خطواتك في الاقتراب ممن تحب أو تتوطد علاقة عاطفية.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

صحيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بأن تستمد قوتك من داخلك ولا تنتظر دعما خارجيا.

عائليا: اقتران القمر وزحل في مربع برجك قد يعكر عليك صفو حياتك العائلية فلا تدخل في حوار شائك.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وعاطفيا: تناغم القمر ونبتون يمنحك اليوم الحيوية والطاقة وتتحرك في الاتجاه الصحيح.

عائليا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تظهر دعما خالصا للمقربين وتقترب منهم بلطف.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

ماليا: القمر في منزل المال يدفعك اليوم لبحث مشاكل مادية وتستطيع أن تجد لها حلا، والوقت مناسب لتتقدم بطلب تحقق من خلاله فائدة.

اجتماعيا وعائليا: ينصحك الفلك بألا تستسلم للظنون كي لا تتعرض علاقاتك للتوتر.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا: اليوم القمر في برجك يمدك بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.

اجتماعيا: اقتران القمر وزحل في برجك يساعدك على فرض إرادتك وتحسن استغلال مواهبك.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا وعاطفيا: يطالبك الفلك اليوم بالتحكم في عصبيتك وعدم إعلان أفكارك وأعمالك.

ماليا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر.. لا تتسرع في أقوال أو وعود وابتعد عن أي مخاطرة.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

ماليا ومهنيا: اقتران القمر وزحل في منزل المشروعات يعدك بالحصول على تعاون البعض وقد تعقد لقاءات ناجحة.

اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يجعلك اليوم قادرا على التواصل والإقناع.



