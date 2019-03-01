البرتغال تسدد ملايين اليورو لمتقاعدين متوفين

كشفت تقارير إخبارية في البرتغال أن خدمات الضمان الاجتماعي دفعت ملايين اليوروهات لمتقاعدين متوفين.



ووفقا لمراجعة داخلية أجرتها محكمة جزئية للمحاسبة، تم دفع 7ر3 مليون يورو في عام 2016 حتى عام 2017 ، وفي بعض الحالات تم سداد مدفوعات لمدة عشر سنوات بعد وفاة المتلقي.



وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أنه لم يكن من السهل إثبات استرداد النقود من أفراد العائلة الذين صرفوا الأموال، حيث لم تسترد الدولة حتى الآن سوى 600 ألف يورو.