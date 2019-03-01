تخصيص 54 مليون يورو لانتخابات البرلمان الأوروبي في رومانيا

خصصت الحكومة الرومانية ميزانية قدرها 252 مليونا و732 ألف ليو ( 3ر54 مليون يورو) لتغطية تكاليف تنظيم انتخابات البرلمان الأوروبي في رومانيا التي ستجرى في 26 مايو القادم على أن تقدم الترشيحات بحلول 28 مارس المقبل.



وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن الأموال سوف تقسم بين المؤسسات المسؤولة عن تنظيم الانتخابات وتحديدا وزارتا الشؤون الداخلية والخارجية والادارة العامة بالحكومة إلى جانب اللجنة الدائمة للانتخابات وخدمة الاتصالات الخاصة.