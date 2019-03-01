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أخبار العالم

روسيا تعلن دمج القرم نهائيا إلى أراضيها

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:44 ص
شبه جزيرة القرم
شبه جزيرة القرم
أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن دميتري بالاكين، نائب مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، قوله في كلمة له أمام أعضاء المجلس الدائم للمنظمة: "أستطيع أن أقول اليوم بثقة إنه تم اندماج القرم في المجال الروسي السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي".

ونوه ممثل روسيا إلى أن القرم اندمج في روسيا بمشيئة سكانه، مشيرا إلى أن عودة القرم إلى روسيا في ربيع 2014 أتاحت لسكان شبه الجزيرة تجنب ويلات الحرب الأهلية التي يعاني منها سكان منطقة دونباس على مدى خمس سنوات تقريبا.

وقرر سكان القرم في عام 2014، بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف، الانفصال عن جمهورية أوكرانيا واستعادة الهوية الروسية ليصبح إقليمهم من جديد واحدا من الأقاليم الروسية.

وكانت تبعية القرم قد نُقلت من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية في بداية خمسينيات القرن الماضي بموجب قرار قيادة اتحاد الجمهوريات السوفيتية.

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