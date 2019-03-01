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منوعات

السويد: ضابط شرطة يطلب المساعدة من السكان في مكافحة جرائم السلاح

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:50 ص
صدى البلد
أ ش أ
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالسويد شريط فيديو مصور يظهر ضابط بشرطة استوكهولم وهو يطلب من السكان مساعدة الشرطة في مكافحة جرائم الأسلحة النارية، حيث تمت مشاهدته أكثر من مليون مرة في أقل من يوم واحد.

وفي الفيديو ، يصف الضابط كريستوفر بومان حادث وقع مؤخرا شمال العاصمة تورط فيه اثنان من الأولاد الصغار بإشهار السلاح في وجه الشرطة، ومع حلول بعد ظهر أمس الخميس كان قد شوهد نداءه أكثر من 7ر1 مليون مرة.

وقال الضابط في الفيديو، وفقا لموقع (لوكال) الإخباري،: "الشرطة تستثمر موارد هائلة ، وتبذل جهدا هائلا في الحد من جرائم الأسلحة" . مضيفا أنه تم القبض على أحد الأولاد ، لكنه أردف قائلا "نحن لا نكفي"، داعيا المواطنين لإبلاغ الشرطة عن أي شخص يمتلك سلاحا، للحد من جرائم السلاح في شوارع استوكهولم.

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