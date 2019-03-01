ضبط صاحب مخبز استولى على ٦٨٨ شيكارة دقيق مدعم بسوهاج

تمكن ضباط مباحث التموين في سوهاج من ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على ٦٨٨ شيكارة دقيق وبيعها في السوق السوداء.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين بضبط "مصطفي. م. م" ٤٥ عاما صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز سوهاج لاستيلائه علي ٦٨٨ شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز وبيعها بالسوق السوداء وتجميع عدد ٩٨ بطاقة تموينية بدون وجه حق.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

