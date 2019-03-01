صحف الإمارات: مصر تدعو للتصدي للجذور الأيديولوجية التكفيرية للقضاء على الإرهاب.. البشير يفوض سلطاته في الحزب الحاكم لنائبه..وترامب وكيم جونج أون يختتمان القمة المشتركة دون التوصل لاتفاق

دول الرباعي العربي تؤكد أن إجراءات مقاطعة قطر تستهدف حماية الأمن القومي

المدعي العام الإسرائيلي يعلن توجيه اتهامات فساد رسميًا لنتنياهو

مجلس الأأمن يخفق في تمرير مقترحين روسي وأمريكي حول فنزويلا

ترامب يتهم محاميه السابق بالكذب على الكونجرس



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم دعوة مصر للتصدي إلى الجذور الأيديولوجية المحرضة على الإرهاب، كما تابعت تحركات الرئيس السوداني لنزع فتيل الاحتجاجات في بلاده، وكذلك تداعيات الصدام الهندي الباكستاني، والإنهاء المفاجئ لقمة الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي في فيتنام.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن مصر أكدت ضرورة مواجهة الجذور الأيديولوجية التكفيرية التحريضية المسببة للإرهاب، مشددة على أن تنامي خطر الإرهاب في إفريقيا والعالم، يتطلب تضافر الجهود بين دول القارة.



ودعت خلال الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المعنية ببناء قدرات منطقة دول شرق إفريقيا المنبثقة عن المنتدى العالمي لمُكافحة الإرهاب، التي عقدت في نيروبي المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، للتصدي لتلك الظاهرة العالمية التي تُمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين من منظور شامل ومُتكامل.



وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، ألقى بيانًا نيابة عن السعودية والإمارات ومصر والبحرين، في إطار ممارسة حق الرد على المزاعم التي وردت ببيان وزير الخارجية القطري أمام الجزء الرفيع المستوى للدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.



وقال المندوب الدائم لمملكة البحرين: "نؤكد من جديد أن الإجراءات المتخذة ضد النظام القطري هي إجراءات مقاطعة، اتخذتها دولنا الأربع في إطار ممارستها لحقوقها السيادية من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسؤولة من الجانب القطري لزعزعة الأمن والاستقرار في دولنا، وليس حصارًا كما تدعيه قطر".



ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن النائب العام الإسرائيلي إعلانه أمس أنه قرر توجيه لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتضمن تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وقال المدعي العام أفيخاي مندلبنت إنه أبلغ محامي نتنياهو قراره توجيه "عدة تهم جنائية ارتكبت خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الاتصالات، في الملفات المعروفة باسم ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000".



وأفادت صحيفة "الوطن" بأن اللجنة الأممية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال احتجاجات الفلسطينيين قرب سياج قطاع غزة أمس أن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات، وأنه من الممكن أن تشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وعلى إسرائيل أن تباشر التحقيق فيها على الفور.



وأبرزت صحيفة "البيان" قرار الرئيس السوداني عمر البشير تفويض سلطاته واختصاصه كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لنائبه الجديد، ليعمل على تسيير مهام الحزب، ليتفرغ البشير لإدارة شئون الدولة كرئيس قومي.



واختار المكتب القيادي في اجتماعه، الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حاكم ولاية شمال كردفان السابق أحمد هارون نائبًا للبشير في رئاسة الحزب الحاكم بديلا للنائب السابق فيصل حسن ابراهيم.



وبحسب موقع "24" الإخباري، تعمل تركيا على الترويج لدورها "الإيجابي" في سوريا عبر وسائل الإعلام، زاعمةً أن السوريين يعلقون آمالهم عليها للتدخل وكبح جماح هيئة تحرير الشام، القاعدت سابقًا، التي صنفتها تركيا أخيرًا "إرهابية".



وسربت صحف تركية مقربة من الحكومة أن ما يقارب الـ 15 ألف مقاتل من هيئة تحرير الشام، من أصل نحو 20 ألف، يرغبون في الانضمام إلى "الجيش الوطني"، القوة التي أنشأتها تركيا في محاولة لتوحيد المعارضة في شمال غربي سوريا.



دوليًا، ذكرت "الإمارات اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اختتما قمتهما أمس في العاصمة الفيتنامية هانوي بشكل مفاجئ من دون التوصل إلى اتفاق.



وأعلن ترامب أنه قرر المغادرة بسبب خلافات حول العقوبات، وأضاف أنه امتنع عن إبرام اتفاق نووي مع زعيم كوريا الشمالية بسبب مطالب بيونج يانج غير المقبولة برفع العقوبات الأمريكية.



وقالت "الخليج" إن باكستان أعلنت أمس استعدادها لإطلاق سراح الطيار الهندي الأسير كبادرة حسن نية تجاه نيودلهي، وحذرت الهند في الوقت نفسه من اعتبار هذه البادرة علامة ضعف، وأعلن الجيش الباكستاني أنه على أهبة الاستعداد على الحدود مع الهند، وأشار إلى إجلاء السكان من القرى القريبة من الحدود، ومن جهته قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إن بلاده متوحدة وقوية بوجه الأعداء، فيما أعرب المجتمع الدولي عن قلقه حيال تطور الأحداث في جنوب آسيا.



وأفادت "البيان" بأن روسيا فشلت في تمرير مشروع قرار فى مجلس الأمن يعبر عن القلق حيال تهديدات باستخدام القوة ضد فنزويلا. ولم تصوت سوى أربع دول فقط لصالح مشروع القرار، الذي تقدمت به موسكو بعد فترة وجيزة من استخدام روسيا والصين حق النقض "الفتيو" لإحباط مشروع قرار أمريكي بشأن فنزويلا.



وبحسب "الوطن"، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس محاميه السابق مايكل كوهين بأنه كذب كثيرا خلال جلسة الاستماع له في الكونجرس حيث اتهم الرئيس الأمريكي بأنه "محتال" ويقيم علاقات مشبوهة مع روسيا ويشتري صمت عشيقاته السابقات.