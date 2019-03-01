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رياضة

67% من قراء صدى البلد يتوقعون استعادة صلاح صدارة هدافي البريميرليج

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:19 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
على صالح
أكد قراء صدى البلد ثقتهم في قدرة محمد صلاح لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي على استعادة صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد أن تصدر اللاعب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي القائمة.

ويرجع تفوق اللاعب الأرجنتيني على صلاح في قائمة صدارة الهدافين بالدوري الإنجليزي بعد أن نجح أجويرو نجم مانشستر سيتي في تسجيل هدف خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام وست هام في البطولة ، بينما تراجع صلاح لمرتبة الوصيف إذ لم يحرز أي هدف خلال المبارتين الأخيرتين له على التوالي. 

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه موقع صدى البلد، فإن 67 % من قراء الموقع توقعوا نجاح صلاح في استعادة صدارة هدافي الدوري الانجليزي بعد تصدر أجويرو، بينما كانت نسبة من توقعوا النقيض 26 %. 

وسجل مهاجم مانشستر سيتي هدفه الـ18 هذا الموسم في مرمى وست هام يونايتد في المباراة التي فاز فيها فريقه مساء أمس بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، فيما توقف رصيد محمد صلاح من التهديف ليبلغ رصيده 17 هدفا.

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