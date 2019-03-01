67% من قراء صدى البلد يتوقعون استعادة صلاح صدارة هدافي البريميرليج

أكد قراء صدى البلد ثقتهم في قدرة محمد صلاح لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي على استعادة صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد أن تصدر اللاعب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي القائمة.





ويرجع تفوق اللاعب الأرجنتيني على صلاح في قائمة صدارة الهدافين بالدوري الإنجليزي بعد أن نجح أجويرو نجم مانشستر سيتي في تسجيل هدف خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام وست هام في البطولة ، بينما تراجع صلاح لمرتبة الوصيف إذ لم يحرز أي هدف خلال المبارتين الأخيرتين له على التوالي.





ووفقا للاستطلاع الذي أجراه موقع صدى البلد، فإن 67 % من قراء الموقع توقعوا نجاح صلاح في استعادة صدارة هدافي الدوري الانجليزي بعد تصدر أجويرو ، بينما كانت نسبة من توقعوا النقيض 26 %.



