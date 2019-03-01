الإمارات تدعو إيران لمراجعة سياساتها ووقف نشر الفوضى والطائفية

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد دعوته إيران لمراجعة سياساتها وعدم التدخل في شؤون الدول ووقف نشر الفوضى والطائفية ودعم الجهات التي تؤجج النزاعات في المنطقة.



وأضاف بن زايد، خلال اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، "ندعو للتعامل بشكل حاسم مع الجهات التي تدعم أو تحتضن أو تمول أو تساعد التطرف والإرهاب".



وتابع بن زايد "ندعو لاعتماد التدابير لمنع التحريض على الإرهاب والتطرف خاصة عبر وسائل الإعلام".



وأكد بن زايد وقوف الإمارات إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبه وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود 1967.



وطالب بن زايد بدور أكبر لمنظمة التعاون الإسلامي في صون الأمن والسلم بفعالية.