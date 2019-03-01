ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الإمارات تدعو إيران لمراجعة سياساتها ووقف نشر الفوضى والطائفية

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:37 ص
وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد
أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد دعوته إيران لمراجعة سياساتها وعدم التدخل في شؤون الدول ووقف نشر الفوضى والطائفية ودعم الجهات التي تؤجج النزاعات في المنطقة.

وأضاف بن زايد، خلال اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، "ندعو للتعامل بشكل حاسم مع الجهات التي تدعم أو تحتضن أو تمول أو تساعد التطرف والإرهاب".

وتابع بن زايد "ندعو لاعتماد التدابير لمنع التحريض على الإرهاب والتطرف خاصة عبر وسائل الإعلام".

وأكد بن زايد وقوف الإمارات إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبه وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود 1967.

وطالب بن زايد بدور أكبر لمنظمة التعاون الإسلامي في صون الأمن والسلم بفعالية.

ترشيحاتنا

خطة البرلمان: تواجد مافيا بهيئات السكك الحديد سبب الخسائر

إشارات يعطيها جسمك تكشف عن وجود مشكلة صحية

روسيا تعلن دمج القرم نهائيا إلى أراضيها

رسالة غامضة لـ ميدو عبر تويتر

جدو يساند شريف إكرامي بعد إصابته

فضائح فساد جديدة تطول قطر وحمد بن جاسم في قضية بنك باركليز

صورة.. ننشر نموذج رسالة التموين لحذف غير المستحقين خلال مارس

موقع فرنسي: محمد بن سلمان سيقيم 10 أيام في العاصمة التونسية خلال القمة العربية

ساندرز عن عدم توقيع اتفاق مع كوريا الشمالية: ترامب لا يريد تكرار خطأ أوباما

طريقة فعالة لزيادة سرعة الحرق وإنقاص الوزن

ما لا تعرفه عن الأمير هاري.. اعتاد الذهاب للحانات ولقب بأمير الحفلات

البحث عن ثروة بوتين يثير خلافا جديدا بين روسيا وأمريكا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيدوس.. كعبة الحج لدى قدماء المصريين تنعش السياحة في سوهاج

شاهد.. أهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر أمام مشرحة زينهم.. صور

إيهاب جلال يشارك في حفل تكريم اللاعبة أمنية حاتم.. صور

النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

فيديو

الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين من طقس الأحد المقبل .. فيديو
بث مباشر.. اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
فيديوجراف| كتيبة ألمانية لإنقاذ فأر سمين
فيديوجراف| مسابقة ترامب لبناء أقوى جدار
سائق أنقذ طفلة من الاختطاف: استنجدت بي.. وعرضت حياتي للموت من أجلها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟