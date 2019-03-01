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أخبار العالم

الهند تحظر حزبا إسلاميا في كشمير في خضم الصراع مع باكستان

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:29 ص
الشرطة الهندية
الشرطة الهندية
رويترز
حظرت الهند حزب (جماعة الإسلام) ومقره كشمير لمدة خمس سنوات متهمة إياه بدعم التطرف في المنطقة المتنازع عليها.

وقال ضابط شرطة إن السلطات الهندية اعتقلت نحو 300 من قيادات الحزب ونشطائه في الأيام الأخيرة ضمن حملة على التطرف في الولاية بعد أن قتل انتحاري 40 من قوات الأمن يوم 14 فبراير في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.

وأعلنت جماعة متطرفة مقرها باكستان مسؤوليتها عن الهجوم مما أدى إلى شن ضربات وضربات مضادة من القوات الجوية للبلدين المسلحين نوويا.

وتأسس حزب جماعة الإسلام عام 1942 وشارك في الانتخابات الهندية لأكثر من عقدين قبل أن يتبنى سياسات انفصالية مع ظهور التطرف في كشمير عام 1989.

وهذا ثالث حظر يفرض على الحزب الذي يريد استقلال كشمير عن الهند.

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