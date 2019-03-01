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الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين من طقس الأحد المقبل .. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
ندى فتح الله
أفادت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،بأن نشاط الرياح أمس الخميس زاد من شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة.

ونوهت "إيمان شاكر" خلال مداخلة هاتفيه لها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم الجمعة ، إلى أن اليوم سوف يشهد حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث تزداد من درجة إلى درجتين، لكنها تظل أقل من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.

وحذرت من تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، خاصةً الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كما حذرت من استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا، مشيرة إلى أن فرص سقوطها على القاهرة ضعيفة.

وتابعت "شاكر" أنه بداية من غدًا السبت سوف نشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يستمر حتى يومي الأحد والإثنين.، حتى تعود لمعدلاتها الطبيعية، محذرة من طقس يوم الأحد المقبل بسبب عودة الرياح المحملة بالرمال والأتربة على معظم محافظات الجمهورية.

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