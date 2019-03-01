زيزي عادل تغني باللهجة الخليجية فى ندوة صدى البلد.. فيديو

قالت الفنانة زيزى عادل: إنها لا تمانع من الغناء باللهجة الخليجية، مؤكدة أنها تفكر جديا فى تقديم أغنية خليجية فى الفترة المقبلة.





وأشارت "زيزي" خلال ندوتها بموقع "صدى البلد"، إلى أنها لابد أن تتعاقد مع شاعر وملحن خليجى له بصمته فى عالم الغناء.





وغنت زيزى عادل باللهجة الخليجية أثناء استضافتها فى ندوة "صدى البلد"، وهي أغنية "يا صغر الفرح فى قلبى" للفنان حسين الجسمى.





يذكر أن الفنانة زيزى عادل طرحت مؤخرا أغنية "الرجالة"، والتي طرحتها في عيد الحب، وهي من الأغاني المختلفة التي قدمتها خاصة إنها دائمًا تبحث عن كل ما هو مختلف وجديد، لافتة إلى أن شاعر الأغنية جديد وإنها لا تمانع أبدًا في التعامل مع أي شخص يمتلك الموهبة حتى وإن كان غير مشهور.





وأكدت حرصها على الاستماع إلى كل الأعمال التي ترسل لها من قبل الكثير، مشيرة إلى أن الاستمرارية في مجال الفن صعبة، ولكن النجاح قد يكون سهلًا فالفنان من الممكن أن يقدم أغنية واحدة فقط ولكنها تحقق نجاحا كبيرا جدا.



