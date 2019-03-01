ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

زيزي عادل تغني باللهجة الخليجية فى ندوة صدى البلد.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:01 م
صدى البلد
سمر سعد
قالت الفنانة زيزى عادل: إنها لا تمانع من الغناء باللهجة الخليجية، مؤكدة أنها تفكر جديا فى تقديم أغنية خليجية فى الفترة المقبلة.

وأشارت "زيزي" خلال ندوتها بموقع "صدى البلد"، إلى أنها لابد أن تتعاقد مع شاعر وملحن خليجى له بصمته فى عالم الغناء.

وغنت زيزى عادل باللهجة الخليجية أثناء استضافتها فى ندوة "صدى البلد"، وهي أغنية "يا صغر الفرح فى قلبى" للفنان حسين الجسمى.

يذكر أن الفنانة زيزى عادل طرحت مؤخرا أغنية "الرجالة"، والتي طرحتها في عيد الحب، وهي من الأغاني المختلفة التي قدمتها خاصة إنها دائمًا تبحث عن كل ما هو مختلف وجديد، لافتة إلى أن شاعر الأغنية جديد وإنها لا تمانع أبدًا في التعامل مع أي شخص يمتلك الموهبة حتى وإن كان غير مشهور.

وأكدت حرصها على الاستماع إلى كل الأعمال التي ترسل لها من قبل الكثير، مشيرة إلى أن الاستمرارية في مجال الفن صعبة، ولكن النجاح قد يكون سهلًا فالفنان من الممكن أن يقدم أغنية واحدة فقط ولكنها تحقق نجاحا كبيرا جدا.

ترشيحاتنا

تعرف على فوائد تناول البطاطس مسلوقة دون ملح يوميا

أمير قطري: 75% من الأسرة الحاكمة تؤيد معارضة نظام الحمدين.. فيديو

تعليق نارى من نجم الإسماعيلى على قائمة المنتخب .. فيديو

التموين تعلن خفض أسعار اللحوم الطازجة اليوم

إنجي وجدان: أؤيد وجود موسم جديد بعيد عن شهر رمضان

تحذير .. لعبة مميتة كادت أن تقتل طفلة

الكيلو بـ 80 جنيها.. كيف نجح 3 شباب في خفض أسعار اللحوم بالمنوفية

أطعمة نستخدمها يوميًا قد تؤدي إلى الوفاة .. الكاتشب والزبدة أبرزها

أبيدوس.. كعبة الحج لدى قدماء المصريين تنعش السياحة في سوهاج

أمين الفتوى: الأموات يسمعون زائري القبور ويردون عليهم السلام.. فيديو

شاهد .. زيزي عادل تغني لمحمد حماقي بطريقة أصالة في ندوة صدى البلد

مفيد فوزي يسجل في عمومية الصحفيين .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن شيرين وليدى جاجا.. تعرف على أسعار إطلالات النجمات خلال الأسبوع

توافد المواطنين للمشاركة بمبادرة 100 مليون صحة بمستشفيات الغربية.. صور

رئيس دولة ألبانيا يزور المتحف المصري الكبير.. صور

أبيدوس.. كعبة الحج لدى قدماء المصريين تنعش السياحة في سوهاج

شاهد.. أهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر أمام مشرحة زينهم.. صور

فيديو

بث مباشر.. مؤتمر وزير الخارجية الروسي ونائبة رئيس فنزويلا
زيزي عادل تغني باللهجة الخليجية فى ندوة صدى البلد.. فيديو
دراسة كندية: التبغ يعالج السكر والتهاب المفاصل .. فيديو
الزنط: الإخوان تلفظ أنفاسها الأخيرة .. ومحاولتها لتشويه الدولة لن تفلح
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 1-3-2019.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟