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ثقافة

أنشطة ثقافية منوعة ومناقشة ثورة 19 فى الأدب بثقافة مطروح

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:50 ص
صدى البلد
ايمن محمود
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة مطروح، فنظمت الهيئة محاضرة بعنوان "ثورة 19 فى الأدب المصري" مع الشاعر علاء ابو خلعه بمكتبة قصر ثقافة مطروح والتي أوضح فيها الأعمال الأدبية التى تناولت ثورة 19 وأحداثها ودور المجتمع فى تأريخ الأحداث ودور الأدب فى إذكاء الروح الوطنية.

وقدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية تابلوهات ورقصات فنية منها الجيه – السامر – الكف – الفرح البدوى على مسرح قصر ثقافة مطروح.

كما تم تنظيم مناقشة كتاب "الاتصال اللغوي للطفل التوحدى" مع الدكتورة سهى أمين فى إطار نشاط التمكين الثقافى، حيث تحدثت عن الطفل الاوتيزم وتواصله مع عالمه الخارجي وكيفية تواصل أفراد الأسرة معه وخلق لغة حوار معه مع رفضه للعالم المحيط ومحاولات دمجه مع أقرانه والأساليب العلمية للتواصل مع الاطفال الاوتيزم.

بينما أقيمت محاضرة ألقاها أحمد رمضان تحت عنوان "أساليب دمج ذوى القدرات فى المرحلة قبل الجامعة"، والذي تحدث عن دمج أصحاب الهمم فى المرحلة الإعدادية والثانوية مع أقرانهم تمهيدا لدخول الجامعة اينما كانت نوع الاعاقة وتهيئة الآخر لمعاملتهم بدون تنمر وبدون تميز وأساليب الدمج الحديثة الملائمة لهم.

كما نظم الفرع بكلية التربية بمطروح ورشة فنية لتصنيع الجلود مع الفنانة نهلة عبدالفتاح لتعليم الشباب والشابات حرفة بسيطة وسهلة لتصنيع الهاند ميد وإصقال مواهبهم الفنية.

ونظم قصر ثقافة مطروح عرض عرائس لذوى القدرات الخاصة للترفيه عنهم وتحفيزهم على التردد على المواقع الثقافية، بجانب تنظيم بيت ثقافة الضبعة ورشة فنية تلوين للاطفال الموهوبين وبالتزامن ورشة فنية صلصال لذوى القدرات الخاصة لإصقال مواهبهم الفنية.
أنشطة ثقافية منوعة ومناقشة ثورة 19 فى الأدب بثقافة مطروح
أنشطة ثقافية منوعة ومناقشة ثورة 19 فى الأدب بثقافة مطروح
أنشطة ثقافية منوعة ومناقشة ثورة 19 فى الأدب بثقافة مطروح
أنشطة ثقافية منوعة ومناقشة ثورة 19 فى الأدب بثقافة مطروح
أنشطة ثقافية منوعة ومناقشة ثورة 19 فى الأدب بثقافة مطروح
أنشطة ثقافية منوعة ومناقشة ثورة 19 فى الأدب بثقافة مطروح
أنشطة ثقافية منوعة ومناقشة ثورة 19 فى الأدب بثقافة مطروح
أنشطة ثقافية منوعة ومناقشة ثورة 19 فى الأدب بثقافة مطروح

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