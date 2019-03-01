كيت ميدلتون تتألق بإطلالة كلاسيكية فى أيرلندا.. وهذه تكلفتها.. صور

تألقت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، أمس الخميس، بإطلالة كلاسيكية أنيقة أثناء جولتها في أيرلندا الشمالية برفقة زوجها الأمير وليام.



وظهرت "كيت" بإطلالة مكونة من بالطو متوسط الطول باللون الأزرق الفاتح وملحق به Cape قصير، حمل توقيع دار أزياء Mulberry، وبلغ سعره 1,137 دولار أمريكي، وانتعلت حذاء كحلى ذا كعب عالى من Rupert Sanderson، وبلغت تكلفتها 735 دولارا، وأكملت إطلالتها بكلاتش أنيق كحلى من دار Jimmy Choo، وصل سعره 995 يورو.



وكعادتها تألقت دوقة كامبريج، بتسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة.