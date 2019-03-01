ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

كيت ميدلتون تتألق بإطلالة كلاسيكية فى أيرلندا.. وهذه تكلفتها.. صور

الجمعة 01/مارس/2019 - 01:58 م
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
هاجر هانئ
تألقت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، أمس الخميس، بإطلالة كلاسيكية أنيقة أثناء جولتها في أيرلندا الشمالية برفقة زوجها الأمير وليام.

وظهرت "كيت" بإطلالة مكونة من بالطو متوسط الطول باللون الأزرق الفاتح وملحق به Cape قصير، حمل توقيع دار أزياء Mulberry، وبلغ سعره 1,137 دولار أمريكي، وانتعلت حذاء كحلى ذا كعب عالى من Rupert Sanderson، وبلغت تكلفتها 735 دولارا، وأكملت إطلالتها بكلاتش أنيق كحلى من دار Jimmy Choo، وصل سعره 995 يورو.

وكعادتها تألقت دوقة كامبريج، بتسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة.
كيت ميدلتون تتألق بإطلالة كلاسيكية فى أيرلندا.. وهذه تكلفتها.. صور
كيت ميدلتون تتألق بإطلالة كلاسيكية فى أيرلندا.. وهذه تكلفتها.. صور
كيت ميدلتون تتألق بإطلالة كلاسيكية فى أيرلندا.. وهذه تكلفتها.. صور
كيت ميدلتون تتألق بإطلالة كلاسيكية فى أيرلندا.. وهذه تكلفتها.. صور

ترشيحاتنا

الأرصاد: غدا طقس معتدل يصاحبه أمطار شمالا.. والعظمى بالقاهرة 19

67% من قراء صدى البلد يتوقعون استعادة صلاح صدارة هدافي البريميرليج

صورة.. ننشر نموذج رسالة التموين لحذف غير المستحقين خلال مارس

بشرى سارة لراغبي العمل بالخليج .. اعتماد تحليل بي سي آر لفيروس سي

مفاجأة فى درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة..فيديو

النقل تكشف الهدف من كهربة إشارات الأبراج في السكك الحديدية .. فيديو

بالأرقام.. 4 انتصارات في مشوار الأندية المصرية على ملاعب الجزائر

الأزهري: المسلم اهتدى لفكرة بناء المستشفيات من سورة الفاتحة.. فيديو

الزمالك يطير إلى أنجولا اليوم

«مات أثناء افتتاح المحطة».. قصة أول قتيل بحادث سكك حديدية في العالم

فضائح فساد جديدة تطول قطر وحمد بن جاسم في قضية بنك باركليز

حيل لفتح الهواتف المغلقة عند تعرض صاحبه لحادث أو مكروه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

أبرزهن شيرين وليدى جاجا.. تعرف على أسعار إطلالات النجمات خلال الأسبوع

توافد المواطنين للمشاركة بمبادرة 100 مليون صحة بمستشفيات الغربية.. صور

رئيس دولة ألبانيا يزور المتحف المصري الكبير.. صور

أبيدوس.. كعبة الحج لدى قدماء المصريين تنعش السياحة في سوهاج

فيديو

صحة الجيزة: نستهدف 5 ملايين و397 ألف للمرحلة الثالثة من 100 مليون صحة
النقل: تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير مزلقانات السكك الحديد .. فيديو
التموين: لا نهدف لتحقيق الربح بل توفير السلع للمواطنين.. فيديو
النقل تكشف الهدف من كهربة إشارات الأبراج في السكك الحديدية .. فيديو
النقل: 93 مليون يورو تكلفة تطوير خط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟