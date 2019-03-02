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أخبار البلد

رانيا يحيى توضح رأيها فى الانتقادات الموجهة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى قدمه المجلس القومى للمرأة

السبت 02/مارس/2019 - 09:38 ص
صدى البلد
أمل مجدى عدسة : عز حسين
قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن رعاية الأسرة المصرية والمرأة والطفل المصرى هو أهم اهتمامات المجلس القومى للمرأة.

وعلقت "يحيى"، خلال استضافتها فى ندوة بموقع "صدى البلد" على الانتقادات الموجهة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قائلة: "القانون عمل عليه أعداد كبيرة من المختصين وعدد كبير من كبار المستشارين، وفتحت اللجنة مناقشات كثيرة مع المجتمع المدنى، وتم الاستماع لكثير من المشكلات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية".

وأكدت أن المجلس حرص فى القانون على عمل حالة من التوازن فى صالح الأسرة المصرية وزيادة تماسكها وعدم تشتيت الأطفال.

وأضافت أن كل من يحاول تقديم قانون مشكور على سعيه ويعمل للصالح العام، لكن المجلس القومى هو الجهة المعنية بحماية المرأة ومكتسباتها، وحماية الأسرة لأن المرأة هى عمود البيت.
رانيا يحيى توضح رأيها فى الانتقادات الموجهة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى قدمه المجلس القومى للمرأة
رانيا يحيى توضح رأيها فى الانتقادات الموجهة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى قدمه المجلس القومى للمرأة
رانيا يحيى توضح رأيها فى الانتقادات الموجهة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى قدمه المجلس القومى للمرأة
رانيا يحيى توضح رأيها فى الانتقادات الموجهة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى قدمه المجلس القومى للمرأة

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