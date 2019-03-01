نجم الإسماعيلى ينفعل بعد تعرض محمد صلاح لهجوم.. فيديو

انفعل الكابتن سيد عبد الرازق، "بازوكا" نجم مصر ونادى الإسماعيلى، على الهواء وذلك بعد تعرض النجم المصري محمد صلاح للهجوم فى الفترة الأخيرة بسبب صورة نشرها له بعد حادث محطة مصر، وقال: صلاح بيتعرض لهجوم شديد ويجب أن يقف معه جميع المصريين ويدعون له بدلا من الهجوم عليه.



وأضاف سيد عبد الرازق ، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة دي ام سي، أن محمد صلاح نشر تعزية لجميع أسر حادث محطة مصر قبل أن ينشر صورة له بعد إحرازه لهدف مع فريقة ليفربول فى نفس يوم الحادث.



وأشار إلى أن المصريين يحسبون لـ صلاح كل شيء، مؤكدا أن صلاح يعتبر سفير السعادة.

