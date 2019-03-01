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تداول 453 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:46 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد شاحنات البضائع التي تم تداولها اليوم الجمعة بموانئ الهيئة بلغ 453 شاحنة بضائع عامة .

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان - أن حركة الواردات شملت 123 شاحنة و17 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 330 شاحنة بضائع و17 سيارة .

وأشار إلى أن ميناء سفاجا غادرته ثلاث سفن هي "محبة والحرية 1 ونما اكسبريس" بينما شهد ميناء نويبع وصول السفينتين "بريدج وبرنسيسة" ومغادرة السفينة "سينا".

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