تداول 453 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد شاحنات البضائع التي تم تداولها اليوم الجمعة بموانئ الهيئة بلغ 453 شاحنة بضائع عامة .



وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان - أن حركة الواردات شملت 123 شاحنة و17 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 330 شاحنة بضائع و17 سيارة .



وأشار إلى أن ميناء سفاجا غادرته ثلاث سفن هي "محبة والحرية 1 ونما اكسبريس" بينما شهد ميناء نويبع وصول السفينتين "بريدج وبرنسيسة" ومغادرة السفينة "سينا".