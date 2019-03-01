ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حملات مكبرة لغلق المقاهي غير المرخصة بالشرقية

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:38 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم التكليف بإغلاق الكافيتريات والمقاهي غير المرخصة والمخالفة لاشتراطات الترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف "غراب"، أن رئاسة حي أول وثان الزقازيق قامت بغلق وتشميع 11 كافيتريا ومقهى غير مرخص ومخالف بشوارع سعد زغلول – التحرير – الأمن الغذائي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه لن يسمح لصاحب أي مقهى بالتعدي على الرصيف وإحداث ضوضاء للمواطنين، مكلفا مدير إدارة المتابعة الميدانية بتشكيل فرق عمل للمرور على المراكز والمدن والأحياء والتأكد من تنفيذ قرارات غلق وتشميع الكافيتريات والمقاهي المخالفة بنطاق المحافظة.

ترشيحاتنا

عاش هنا.. يوثق حكاية انتقال أبو ضحكة جنان لفيلا وسط البلد ليقدم أول سلسلة أفلام تحمل اسم صاحبها في السينما المصرية

رسالة غامضة لـ ميدو عبر تويتر

اسعار صرف العملات العربية اليوم الجمعة 1 -3 -2019

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 1 -3 -2019

انطلاق حملة 100 مليون صحة بالجيزة بمشاركة 1730 فريقا طبيا

نجم الإسماعيلى يطمئن المواطنين بعد انقلاب سيارته 4 مرات .. فيديو

البشير يفوض سلطاته في الحزب الحاكم لنائبه

67% من قراء صدى البلد يتوقعون استعادة صلاح صدارة هدافي البريميرليج

بورصة الدواجن .. الفراخ البيضاء تسجل 29 جنيها للكيلو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

اليوم.. 6 مصريين فى نصف نهائي بطولة العالم للإسكواش بشيكاغو

أسعار الأسماك فى سوق الجملة اليوم الجمعة 1 مارس 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن شيرين وليدى جاجا.. تعرف على أسعار إطلالات النجمات خلال الأسبوع

توافد المواطنين للمشاركة بمبادرة 100 مليون صحة بمستشفيات الغربية.. صور

رئيس دولة ألبانيا يزور المتحف المصري الكبير.. صور

أبيدوس.. كعبة الحج لدى قدماء المصريين تنعش السياحة في سوهاج

شاهد.. أهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر أمام مشرحة زينهم.. صور

فيديو

دراسة كندية: التبغ يعالج السكر والتهاب المفاصل .. فيديو
الزنط: الإخوان تلفظ أنفاسها الأخيرة .. ومحاولتها لتشويه الدولة لن تفلح
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 1-3-2019.. فيديو
نجم الإسماعيلى ينفعل بعد تعرض محمد صلاح لهجوم.. فيديو
اكتشاف وحش بحري مرعب في أستراليا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟