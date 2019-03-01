حملات مكبرة لغلق المقاهي غير المرخصة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم التكليف بإغلاق الكافيتريات والمقاهي غير المرخصة والمخالفة لاشتراطات الترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.



وأضاف "غراب"، أن رئاسة حي أول وثان الزقازيق قامت بغلق وتشميع 11 كافيتريا ومقهى غير مرخص ومخالف بشوارع سعد زغلول – التحرير – الأمن الغذائي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأشار إلى أنه لن يسمح لصاحب أي مقهى بالتعدي على الرصيف وإحداث ضوضاء للمواطنين، مكلفا مدير إدارة المتابعة الميدانية بتشكيل فرق عمل للمرور على المراكز والمدن والأحياء والتأكد من تنفيذ قرارات غلق وتشميع الكافيتريات والمقاهي المخالفة بنطاق المحافظة.