بعد قرار محاكمته .. تعرف على التهم الموجهة لـ نتنياهو

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة تقرير المحلل العسكري عاموس هرئيل حول اتهام المستشار القضائي للدولة أفيحاي مندلبليت لرئيس الحكومة ووزير الدفاع الفاسد بنيامين نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والتأكيد على قرار محاكمته.
وقال المحلل العسكري عاموس هرئيل إنه رغم كل ذلك نتنياهو على مواصلة البقاء في منصبه خلال فترة الانتخابات كرئيس للحكومة وكوزير للدفاع ويكثف من سفرياته إلى الخارج للحفاظ على صورته أمام الجمهور تمهيدا للانتخابات.
وأشار المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" إلى أن رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، قد استقال قبل قرار المستشار القضائي للحكومة بشأنه، كما أن الفترة بين استقالة أولمرت وبين الانتخابات التي جرت عام 2009 وصلت إلى 9 أشهر، شنت خلالها إسرائيل الحرب العدوانية على قطاع غزة في 2008 و2009، والتي أطلق عليها عملية "الرصاص المصبوب".