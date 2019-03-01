بعد قرار محاكمته .. تعرف على التهم الموجهة لـ نتنياهو

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة تقرير المحلل العسكري عاموس هرئيل حول اتهام المستشار القضائي للدولة أفيحاي مندلبليت لرئيس الحكومة ووزير الدفاع الفاسد بنيامين نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والتأكيد على قرار محاكمته.





وقال المحلل العسكري عاموس هرئيل إنه رغم كل ذلك نتنياهو على مواصلة البقاء في منصبه خلال فترة الانتخابات كرئيس للحكومة وكوزير للدفاع ويكثف من سفرياته إلى الخارج للحفاظ على صورته أمام الجمهور تمهيدا للانتخابات.



