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أخبار العالم

صحيفة: رئيس وزراء باكستان حاول التواصل مع نظيره الهندي 3 مرات لكنه لم يتلق ردا إيجابيا

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:02 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حاول التواصل مع نظيره الهندي ناريندرا مودي للمرة الثالثة لكنه لم يتلق ردا إيجابيا.

وقال خان، خلال جلسة مشتركة أمام البرلمان الباكستاني إن بلاده ستفرج عن الطيار الهندي المحتجز لديها اليوم الجمعة كبادرة سلام، معربًا عن رغبة بلاده في نشر السلام والاستقرار في المنطقة.

ووفقا للصحيفة الباكستانية، تم إرسال رسالة إلى مقر رئيس الوزراء الهندي في نيودلهي لإجراء محادثة هاتفية بين قادة البلدين لكن باءت تلك البادرة بالفشل في الحصول على رد.

يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحارى شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الماضي، وقُتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة متشددة تتمركز في باكستان.

يذكر أن إقليم "كشمير" المتنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، يشهد نزاعا بين البلدين للسيطرة عليه، بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران إحداهما هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

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