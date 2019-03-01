برلمانى: الإرهابية تمتلك صفحات مزيفة عبر فيس بوك لبث الشائعات

قال النائب أحمد البعلى عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، إن الشائعات تمثل الخطر الأكبر على الدولة المصرية، وخاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أكثر من مرة على أن تلك الشائعات المغرضة تضر الأمن القومى.
وطالب البعلى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، بضرورة وجود آلية من قبل الحكومة لوقف الحسابات المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ومعرفة من ورائها، مؤكدا على أن الإخوان الإرهابية هى التى تقف وراء تلك الصفحات والحسابات المزيفة وتسعى لبث الشائعات والمتاجرة بالحوادث التى تقع فى مصر للنيل من الدولة والإنجازات الكبيرة التى تحققت فى عهد السيسى.
وتابع النائب، أن الشائعات السبب الرئيسي وراء الأيام الصعبة التى تمر بها مصر، مطالبا بتشريع للتقليل من عمليات تزيف المواقع التى تبث الشائعات، فضلا عن قيام الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وغيرها بضمان طريقة تسجيل معينة سواء من خلال الرقم القومى أو آلية أخرى تعمل لوقف تلك الصفحات والحسابات المزيفة.