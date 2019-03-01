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أخبار العالم

مسئول بالخارجية اليابانية: مصر تلعب دورا محوريا في استقرار الشرق الأوسط

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:03 م
هيروشي أوكا المدير
هيروشي أوكا المدير العام لشؤون الشرق الأوسط
أ ش أ
وصف هيروشي أوكا المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية العلاقات بين مصر واليابان بالقوية، مؤكدا أن مصر تلعب دورا محوريا في استقرار الشرق الأوسط في ظل التحديات والصعوبات التي تواجهها المنطقة.

وأكد المسئول الياباني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/، أن بلاده تقدر الأهمية الاستراتيجية لمصر، ليس لليابان فحسب، بل لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفا أن طوكيو تتعاون مع القاهرة بما يعود بالنفع على العلاقات بين البلدين والمنطقة ككل.

وأشاد أوكا بالجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب والتطرف، موضحا أن الاستقرار في الشرق الأوسط ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع العالمية والدول الأخرى، من بينها اليابان، كما أن خطر الإرهاب أصبح يهدد كل دول العالم ولم تعد أي دولة بمنأى عن الهجمات الإرهابية، ومن ثم فإن الحكومة اليابانية تقدر ما تقوم به مصر من مكافحة للفكر المتطرف.

وأكد أن الوضع الأمني في مصر تحسن كثيرا، وقد قامت الحكومة اليابانية بتخفيف تحذير السفر لمصر بعد هذا التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن عودة رحلات الطيران المباشرة بين القاهرة وطوكيو في 2017 أعطت دفعة لحركة السياحة بين البلدين.

وقال المسئول الياباني إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان فتحت آفاقا جديدة للتعاون بين القاهرة وطوكيو في عدة مجالات أهمها التعاون في مجال التعليم، معربا عن سعادة بلاده بتبني مصر لنموذج التعليم الياباني.

وأشار إلى أن حكومة بلاده تتطلع لزيارة الرئيس السيسي لليابان للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) الذي سيعقد في مدينة يوكوهاما شهر أغسطس المقبل.

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