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الإندبندنت: معارض بريطاني بارز يعتزم تنظيم مسيرة احتجاجية بسبب إمكانية تأجيل بريكست

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:03 م
زعيم حزب الاستقلال
زعيم حزب الاستقلال البريطاني السابق نايجل فاراج
أ ش أ
ذكرت صحيفة (الإندبندنت) أن زعيم حزب الاستقلال البريطاني السابق نايجل فاراج، سيقود مسيرة احتجاجية تجوب كافة أنحاء بريطانيا وتستمر لمدة أسبوعين للإعراب عن الغضب إزاء إمكانية تأجيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، طرحت الثلاثاء الماضي، إمكانية تأجيل "بريكست" وذلك بعد إجراء مفاوضات بشأن اتفاق على الخروج مع التكتل الأوروبي، وهو ما رفض البرلمان البريطاني التصديق عليه.

وأوضحت الصحيفة أن المسيرة ستبدأ في 16 مارس الجاري وتنتهي في 29 مارس حيث ستتجه من مدينة سندرلاند الشمالية الشرقية إلى لندن.

وستنتهي المسيرة التي يطلق عليها "خيانة بريكست" عند ميدان البرلمان في مدينة وستمنستر في اليوم المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي الموافق 29 مارس.

من جهته، قال فاراج "إن نخبة (وستمنستر) في طريقهم نحو خيانة الشعب البريطاني بشأن "بريكست".. ويتفق كل واحد منا ممن يريد أن تصبح بريطانيا دولة عظيمة مجددًا أننا يجب أن نكون على استعداد للوقوف دفاعًا عن ما نؤمن به وأن نحارب من أجل استقلالنا".

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