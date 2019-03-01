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أخبار العالم

وزير الداخلية الإيطالي: تراجع تدفقات الهجرة بنسبة 95%

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:02 م
وزير الداخلية الإيطالي
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني
أ ش أ
أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم /الجمعة/، تراجع نسبة تدفقات المهاجرين نحو سواحل بلاده إلى نحو 95%.

وقال سالفيني - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقا لوكالة أنباء (اَكي) الإيطالية - "إن الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية في الشهرين الماضيين يقدروا بنحو 262 مهاجرًا".

وأضاف وزير الداخلية الإيطالي: "في نفس الفترة من العام الماضي بلغوا نحو 5274 مهاجرًا، بالتالي، فإن الانخفاض في أعداد الوافدين تخطى نسبة 95%، وفي هذا العام فإن عدد المهاجرين الذين تمت إعادتهم إلى بلادهم يعادل أربعة أضعاف الوافدين بنحو 1099 عادوا إلى بلدانهم، منهم 1013 تمت إعادتهم قسريًا و86 عادوا طواعية".

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