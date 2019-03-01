انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بالشرقية بمشاركة 1365 فريقا طبيا

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، انطلاق حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، وذلك في 341 منشأة طبية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإجراء المسح الطبي على 4 ملايين و259 ألفا و931 مواطنا.



ومن جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة والإدارات الصحية التابعة لها وتوفير المناخ المناسب أمام الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة والبالغ عددها 1365 فرقة منها 682 فرقة ثابتة و683 فرقة متحركة وتتكون من طبيب وممرض وفني معمل ومدخل بيانات لإستقبال المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عامًا لتسجيل بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.



وأشار "مسعود" إلى استمرار عمل الحملة على مدار اليوم من خلال فريق طبي بالفترة الصباحية من التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا وفريق طبي للفترة المسائية من الثالثة عصرًا حتى التاسعة مساءًا للوصول إلى جميع المواطنين المستهدف إجراء المسح الطبي لهم للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.