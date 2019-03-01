بعد تراجع اليمين.. الإسرائيليون يرفضون حكومة وحدة بين جانتس ونتنياهو

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة، نتائج استطلاع الرآي يكشف أن الإسرائيليين يرفضون قيام حكومة وحدة بين بنيامين نتنياهو وتحالف بيني جانتس وذلك بعد تراجع اليمين وقرار محاكمة نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.



وبينت نتائج الاستطلاع، أن 40% من الجمهور الإسرائيلي يرفض إقامة حكومة وحدة، بمشاركة حزب الليكود، وتحالف "كحول لفان" بزعامة جانتس ولبيد، فيما يؤيد 28% من الجمهور الإسرائيلي ذلك، وقال 32% من الجمهور بأنهم "لا يعرفون".



وبحسب الاستطلاع، تصدر حزب "كحول لفان" بزعامة انتس ولبيد، المرتبة الأولى بحصوله على 38 مقعدًا، بينما حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، على 29 مقعدًا فقط.



ووفقا لنتائج الاستطلاع الجديد، يحصل "تحالف الأحزاب اليمينية" على 9 مقاعد، وحزب "اليمين الجديد" على 8 مقاعد، والأحزاب العربية وحزب "العمل" على 7 مقاعد لكل منهما، بينما يحصل كل من "شاس" و"ميرتس" و"يهدوت هتوراه" على 6 مقاعد لكل منهما، ويحصل حزب "كولانو"، على 4 مقاعد، أما حزب "يسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان، فلم يتخطى نسبة الحسم.