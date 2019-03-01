تحذير .. لعبة مميتة كادت أن تقتل طفلة

بات تطور الألعاب في الفترة الأخيرة يمثل خطورة على حياة الإنسان، فقد رصدت حالات انتحار مؤخرا بسبب ألعاب جديدة اقتحمت حياتنا وخطفت عقول الأطفال.



"مريم".. تندرج تلك اللعبة تحت مسمى الألعاب المميتة التي تستقطب الأطفال والمراهقين إلى الهلاك، وهي تبدأ بطلبات غريبة في أوقات أغرب حتى تتحرك من مستوى لآخر، وتربح عن طريق تنفيذ أوامرها، ولكنها قد تقودك للهلاك كما فعلت في الطفلة "أمجاد" البالغة من العمر 13 عاما حسب ما ورد في " العربية . نت".



قادت اللعبة الطفلة الصغيرة إلى السقوط في بئر وحدوث كسر في أحد ساقيها وبعض الجروح في رأسها، كما روى عمها في التحقيقات التي قامت بها الشرطة بعد نقلها إلى المستشفى .



وحذر عمها من تداعيات تلك اللعبة قائلا :" يجب أن يحذر الأهالي من هذه اللعبة وتبعات مثل هذه الألعاب التي تستهدف الأطفال وتوجههم نحو الانتحار، وعلى الجهات المختصة الرقابة المشددة على مثل هذه البرامج ".