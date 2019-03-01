رامى رفعت وفريق ميوزيكانتى يتبرعون بنسبة من أرباح حفلهم لضحايا قطار محطة مصر

قرر فريق ميوزيكانتى، تخصيص نسبة من أرباح حفلهم الليلة بساقية الصاوى لصالح مستشفي أهل مصر للحروق وبنوك الدم لدعم المصابين فى حادث قطار محطة مصر .



ويحيي الفنان رامي رفعت، نجم برنامج "صوت الحياة"، وفرقة ميوزيكانتى الحفل مساء اليوم فى ساقية الصاوي في قاعة الحكمة في الثامنة مساءً وسيقدم أغاني جديدة على "الترابيزة".



وطرح الموزع محمد العشي، صاحب فكرة فريق "ميوزيكانتي"، الأغنية الدعائية لعرضه الجديد الذي يحمل اسم "الترابيزة"، أما الأغنية فهي باسم "يوم شتوي"، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج رامي الجندي.



وأغنية "يوم شتوي" من تأليف عبد الرحمن محمد ولحن احمد الهاشمي ورؤية فنية محمد العشي.



وقام بغناء الأغنية الفنان رامي رفعت، والمطربة نهى حافظ، ومحمد خلف، وأحمد الهاشمي، وعلي التركي، ورشا الشرنوبي، وميرة ضاحي، ووفاء صالح ، محمد ابو عيشة ومصطفى خيرى .



وعرض ميوزيكانتي بعنوان الترابيزة يقدم فكرة جديدة للمسرح الغنائي بتوزيع أوركسترالي سيمفوني للفنان محمد العشي، بالاشتراك مع مجموعة متميزة من المطربيين وبقيادة المايسترو ناجي أنس.

