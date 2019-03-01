شاروبيم خلال تدشين مبادرة 100 مليون صحة: الدولة تستهدف الحفاظ على صحة المواطن

بدأت اليوم الجمعة، مبادرة الرئيس 100 مليون صحة فى محافظة الدقهلية، وأجرى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية زيارة إلى الوحدة الصحية بالبرامون التابعة لمركز المنصورة يرافقه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.





وقال "مكي" إن هذه المبادرة ستغير الخريطة الصحية لمصر بالكشف على 4 أمراض في وقت واحد والتعرف على أعداد المصابين بأى من هذه الأمراض وعلاجهم على نفقة الدولة دون أن يتحمل أي مريض جنيها واحدا، لافتا إلى أن محافظ الدقهلية قرر أن يتم صرف علاج المصابين فور ظهور نتيجة التحاليل والتأكد من الإصابة بفيروس سي.



