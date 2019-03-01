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بين الناس

أهالى منطقة عين حلوان يشكون انتشار التكاتك والبلطجة

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:41 ص
صدى البلد
كريم ناصر
بعث القارئ مجدى حسن، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من انتشار التكاتك بمنطقة عين حلوان. 

واشتكى "مجدى" من ظاهرة انتشار التكاتك الدائم بمنطقة عين حلوان واتخاذ الرصيف أمام محطة المترو موقفا لهم، ما أدى لتعطل حركة المرور يوميا بالشارع وانتشار البلطجة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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