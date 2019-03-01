أهالى منطقة عين حلوان يشكون انتشار التكاتك والبلطجة

بعث القارئ مجدى حسن، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من انتشار التكاتك بمنطقة عين حلوان.





واشتكى "مجدى" من ظاهرة انتشار التكاتك الدائم بمنطقة عين حلوان واتخاذ الرصيف أمام محطة المترو موقفا لهم، ما أدى لتعطل حركة المرور يوميا بالشارع وانتشار البلطجة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد.



