حيل لفتح الهواتف المغلقة عند تعرض صاحبه لحادث أو مكروه

يلجأ الكثيرون إلى وضع المزيد من الحماية على الهاتف سواء بكلمة سر أو ببصمة الإصبع، حتى لا يتمكن أحد من فتح الهاتف في عدم وجود صاحبه، ولكن هناك بعض الظروف أو الحوادث التي قد تطرأ لصاحب الهاتف.



لذلك هناك عدد من الخطوات على أصحاب الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد أو هواتف الأيفون إعدادها مسبقًا لتسهيل عملية فتح الهاتف في حالات الطوارئ، وكذلك التوصل إلى أحد من أقاربك ومعلوماتك الصحية.



ويوضح "محمد إلهامي" أحد المدونين على مواقع التواصل، طريقة لكل هاتف، فينصح أن يقوم مستخدموا هواتف "الأيفون" بعمل قائمة مذكور بها كل المعلومات عن صحتك من سن وفصيلة الدم وغيرا من المعلومات، ويوفر الهاتف تطبيق "Health " لوضع هذه البيانات.



ويشير "إلهامي" أنه بمجرد فتح الهاتف والضغط على كلمة Emergency وثمMedical ID ستظهر المعلومات المدونة، بالنسبة لهواتف "سامسونج"، عليك إتباع هذه الخطوات :

1- contacts

2- Groups

3- ICE - emergency contact

4- add contact ➡ done



بالنسبة لأجهزة الأندرويد:

1. Emergency App Lite

2. Emergency contacts

3. Settings ➡ save



بالنسبه لـهواتف "هواوي"

1-emergency calls

بمجرد الضغط عليها ستظهر شاشة الأرقام وستجد في النصف emergency information

قم بالضغط عليها وسيظهرلك صفحة مكتوب أسفلها edit، قم بالضغط عليها و تقدر تملا البيانات الخاصة بك.

