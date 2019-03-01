القمامة تحتل شوارع عزبة النخل

يعانى ٱهالى منطقة عزبة النخل من تراكم اكوام القمامة بالقرب من شارع الكوبرى الجديد التابع لحى المرج .



وٱرسل "محمد احمد" احد قراء موقع صدى البلد الاخبارى بشكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من التراكم الدائم للقمامة ٱعلى كوبرى عزبة النخل الجديد وتسببها فى الكثير من الحوادث وتعطيها حركة المرور يوميا.



وطالب القارئ بسرعة التعامل مع الامر واصلاح المشكلة وازالة القمامة لاعادة الشارع والمرور لطبيعته .



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.