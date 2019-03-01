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أخبار العالم

أمير قطري: 75% من الأسرة الحاكمة تؤيد معارضة نظام الحمدين.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:48 ص
عبد الله آل ثاني
عبد الله آل ثاني سليل الأسرة الحاكمة القطرية
أحمد محرم
قال الشيخ عبد الله آل ثاني، سليل الأسرة الحاكمة في قطر إن ما يتراوح بين 75% - 80% من أفراد الأسرة الحاكمة تؤيد المعارضة ضد نظام الحمدين.

وأضاف آل ثاني في مقطع فيديو بثته قناة "العربية" أن عناصر المعارضة القطرية منتشرون داخل قطر وخارجها، وهم على تواصل رغم منع كثير من أفراد الأسرة الحاكمة من السفر خارج قطر.


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