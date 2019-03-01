أمير قطري: 75% من الأسرة الحاكمة تؤيد معارضة نظام الحمدين.. فيديو

عبدالله آل ثاني: 75% من الأسرة الحاكمة تؤيد معارضة النظام القطري pic.twitter.com/IdDZDsA4L7 — العربية (@AlArabiya) February 28, 2019

قال الشيخ عبد الله آل ثاني، سليل الأسرة الحاكمة في قطر إن ما يتراوح بين 75% - 80% من أفراد الأسرة الحاكمة تؤيد المعارضة ضد نظام الحمدين.وأضاف آل ثاني في مقطع فيديو بثته قناة "العربية" أن عناصر المعارضة القطرية منتشرون داخل قطر وخارجها، وهم على تواصل رغم منع كثير من أفراد الأسرة الحاكمة من السفر خارج قطر.