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بين الناس

إصلاح ماسورة مياه كسرها مواطن لعمل طلمبة بشبرا الخيمة

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:05 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة عن شفط المياه بشارع 15 مايو إثر وجود تسريب للمياه بالشارع على إثر قيام أحد المواطنين بالمخالفة لعمل طلمبة بالشارع.

وقال "عبد المنعم"، فى بيان اليوم، إنه "فور تلقيه البلاغ انتقل إلى مكان الواقعة وتم استدعاء فريق فني من شركة المياه للقيام بعمل الإصلاحات اللازمة للكسر بأحد مواسير المياه، وتم توجيه سيارات شفط المياه للمكان والإشراف والمتابعة على شفط المياه وإعادة الحركة إلى ما كانت عليه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المتسبب بالكسر".

وأشار إلى أن هناك تعليمات صادرة من الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، باتخاذ كافة التدابير ورفع درجات التأهب القصوى وتفعيل دور غرف العمليات على مستوى المحافظة.

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