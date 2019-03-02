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سفير كازاخستان: استفدنا من تجربة مصر لاحتواء الشباب وتشغيلهم وإعدادهم للقيادة

السبت 02/مارس/2019 - 09:59 ص
السفير أرمان إيساغالييف
السفير أرمان إيساغالييف سفير كازاخستان
مـــحـــمــــد مــجــــــدي - تصوير: أشرف العمدة
قال السفير أرمان إساغالييف، سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، إن الرئيس نورسلطان نزاربايف، رئيس جمهورية كازاخستان، أعلن أن العام الجاري سيكون مخصصا للشباب، مشيرا إلى أن هذه التجربة كانت موجودة في مصر قبل عامين في عام 2016 - 2017، ونحن استفدنا من هذه الخبرة.

وأضاف «إساغالييف»، في حوار لـ«صدى البلد»، أن الدولة الكازاخية تركز على كل ما يخص الشباب وتشغيلهم وإعدادهم للقيادة وتحديث الوعي لديهم ورؤيتهم حول مستقبل الدولة، وأنشأت الدولة منظمات شبابية والشباب الكازاخ الآن هم عمادها، ومنهم من يعمل في الحكومة؛ حيث إن كثيرا من الوزارء من الشباب؛ ودولة كازاخستان دولة شابة وفتية جدا.

وأوضح أن نسبة الشباب الكازاخي بالنسبة للشعب نسبة كبيرة، والدولة تركز على تنمية قدراتهم، وكذا الدولة تسعى للمشاركة في كل الملتقيات الدولية والفعاليات الإقليمية مثل منتدى الشباب الذي عقد في مصر بمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي خلال زيارة وزير التنمية المجتمعية لمصر، وخلال السنوات المقبلة هناك نية لتنظيم الفعاليات المشتركة بين الشباب المصري والكازاخي.

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