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أخبار البلد

الزراعة: ضبط 20 طن أسماك ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمحافظات

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:13 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هيئة الخدمات البيطرية قامت بتحرير 176 محضرا بـ 18 محافظة، وهي محافظات الإسكندرية والشرقية والغربية والمنيا وقنا والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم والبحيرة والمنوفية والقليوبية والسويس والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر.

وأضافت منى محرز أن إجمالي مضبوطات التفتيش على اللحوم خلال هذا الأسبوع بلغ 20 طنا و189 كجم أسماك مجمدة و دواجن و لحوم بلدي بقري وضأن و لحوم مجمدة وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم وأحشاء و دهون، بالإضافة إلى ضبط 15 طنا و 376 كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي الصلاحية، وتم تحرير 85 محضرا للمخالفين.

ونوهت إلى أنه تم ضبط 4 طنا و813 كجم مضبوطات بعدد 91 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومخالف للقوانين و قرارات ومضبوطات مجهولة المصدر.

وأضافت نائب وزير الزراعة أنه تم إعداد التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين،لافتة إلى أن جميع الحملات التى قام بها البيطريون فى أنحاء الجمهورية تمت بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة.
الزراعة: ضبط 20 طن أسماك ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمحافظات
الزراعة: ضبط 20 طن أسماك ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمحافظات
الزراعة: ضبط 20 طن أسماك ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمحافظات
الزراعة: ضبط 20 طن أسماك ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمحافظات
الزراعة: ضبط 20 طن أسماك ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمحافظات

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