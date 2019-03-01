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تعليم

مستشفيات جامعة طنطا تشارك فى مبادرة 100 مليون صحة.. صور

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:13 م
صدى البلد
أحمد على
أجرى الدكتور أحمد غنيم المشرف العام على المستشفيات الجامعية بطنطا، اليوم، جولة تفقدية داخل المستشفى التعليمي العالمي للوقوف خلالها على استعدادات استقبال المرضى لتوقيع الكشف عليهم ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية التى تستهدف إجراء مسح طبي لـ 3376735 مواطنًا بالمحافظة لاكتشاف المصابين بفيروس سي والأمراض غير السارية كالسكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة خلال مشاركة كل من الدكتور كمال عكاشة مدير المستشفى الرئيسى بالجامعة، ومديري المستشفيات، ومندوبي وزارة الصحة.

وأكد "غنيم" جاهزية المستشفيات الجامعية واستعدادها لبدء الحملة أول مارس لضمان إجراء المسح الطبي لجميع المواطنين وتوفير الأدوية للمصابين، موضحًا أن المبادرة تشهد مشاركة حوالي 24 طبيبا من المستشفيات الجامعية بطنطا و50 أخصائية تمريض ومدخل بيانات.
مستشفيات جامعة طنطا تشارك فى مبادرة 100 مليون صحة.. صور
مستشفيات جامعة طنطا تشارك فى مبادرة 100 مليون صحة.. صور
مستشفيات جامعة طنطا تشارك فى مبادرة 100 مليون صحة.. صور
مستشفيات جامعة طنطا تشارك فى مبادرة 100 مليون صحة.. صور
مستشفيات جامعة طنطا تشارك فى مبادرة 100 مليون صحة.. صور
مستشفيات جامعة طنطا تشارك فى مبادرة 100 مليون صحة.. صور
مستشفيات جامعة طنطا تشارك فى مبادرة 100 مليون صحة.. صور
مستشفيات جامعة طنطا تشارك فى مبادرة 100 مليون صحة.. صور

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