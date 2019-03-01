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رياضة

بعد الهجوم على محمد صلاح .. محسن صالح: معلش فى ناس نظرها ضعيف

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:11 م
صدى البلد
منار نور
وجه محسن صالح المدير الفنى للمنتخب المصرى سابقا، رسالة إلى محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعد أن أثار غضب البعض بظهوره في صورة مبتسما، وتجاهل حزن المصريين بعد الحادث الأليم الذي وقع صباح الأربعاء الماضي بمحطة مصر.

وكتب "صالح" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في ناس بتقولي صلاح كتب نعي فور حدوث الكارثة...انا قريته..بس بقوله اكتبه تاني.. وشيل الصورة علشان في ناس مقريتوش وفي ناس عاملة نفسها مقريتوش".

وأضاف: "في ناس نظرها ضعيف وناس مبتشوفش وشافوا الصورة وبتحب تجرّح بس وفي ناس زعلانة أوي أنه نزل نعي وفي ناس كبر اكتر في نظرها واتأكدت انه حتة مننا".

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