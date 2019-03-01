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البناء الاقتصادي موضوع خطبة الجمعة بمساجد السويس

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:11 م
صدى البلد
حسن غنيمة
قال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن خطبة الجمعة اليوم تتناول الحديث عن "البناء الاقتصادي السديد وأثره في استقرار المجتمع".

وأشار "العجمى"، إلى أن الاقتصاد القوي من أهم دعائم الدولة وركائزها الأساسية التي لا تقوم ولا تبنى إلا بها، فالاقتصاد القوي المستقر يمكن الدولة من الوفاء بالالتزامات المحلية والدولية وتوفير حياة كريمة لمواطنيها.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أن "جميع الخطباء والأئمة عليهم الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة أو بجوهرها على أقل تقدير موضحا أن الأمم التي لا تملك ولا تنتج قوتها وغذائها وكسائها ودوائها وسلاحها لا تملك أمرها ولا إدارتها ولا كلمتها ولا عزتها ولا كرامتها ،وقد قالوا أحسن إلى من شئت تكن أميره واستغن عن من شئت تكن نظيره واحتاج إلى من شئت تكن أسيره، وقد علمنا ديننا الحنيف أن اليد العليا خير من اليد السفلى حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم "( اليد العليا خير من اليد السفلى) " ويقول صلي الله عليه وسلم" ( اليد المعطية هي اليد العليا والسائلة هي السفلى) " ،ولا شك أن ذلك ينطبق على الأمم والمؤسسات والأسر والأفراد معا".

وتابع وكيل وزارة الأوقاف: أن الأمم والمؤسسات والأسر لا تنهض إلا بعوامل منها " العمل وزيادة الإنتاج ، ترشيد الاستهلاك ، التزام كل مواطن صادق بواجباته نحو وطنه ،......" وعلينا جميعا أن نقف على هذه العوامل وغيرها لننهض باقتصاد وطننا مما يساعد على استقرار الوطن وازدهاره وتقدمه .

وقال أيمن مهران مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس إن وكيل وزارة الأوقاف شدد على مديري الإدارات الفرعية الخمس وجمع المفتشين بالمتابعة والإدارات بمتابعة الأداء بالمساجد ورصد أي مخالفات.

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