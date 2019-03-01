معا ضد سرقة طفولتهم.. ملتقى لحماية الطفل في مكتبة المستقبل غدا

كشف د.نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة، عن تفاصيل الملتقى الأول من مبادرة كلنا واحد من أجل مصر بعنوان "معا ضد سرقة طفولتهم"، والذي ستنظمه الجمعية في العاشرة من صباح غد السبت في مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية بالجمعية.



يأتى ذلك تحت رعاية الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، ويستهدف الملتقى المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال حماية الطفل على مستوى الدولة، والعاملين والمهتمين في مجال حماية الطفل.



وأشار "حلمى"، فى بيان اليوم، إلى أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على تجارب المؤسسات العاملة في حماية الطفل في الدولة، وتوفير نقطة التقاء للمؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل، بالإضافة إلى عرض أفضل الممارسات والتجارب في مجال الطفل وحمايته، إلى جانب استعراض تجارب عملية وتطبيقية في عالم حماية الطفولة، بما يسهم في تحقيق رؤية شاملة في حماية الطفولة، ويستهدف الملتقى المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال حماية الطفل على مستوى الدولة، والعاملين والمهتمين في مجال حماية الطفل.



من جانبه قال فؤاد عدلى مدير مكتبة المستقبل إن الملتقى يناقش في جلستين، أوراق عمل تركز على محاور متنوعة، منها الأمني، والتعليمي، والحقوقي، والاجتماعي، والإعلامي، حيث تتناول محاور الملتقى الإصلاحات التشريعية والسياسية التي تضمن القضاء على عمالة الأطفال، آليات حماية الأطفال من التسرب المبكر من التعليم، سبل القضاء على استغلال الأطفال كعمالة منخفضة التكلفة، إعداد استراتيجيات مبتكرة لتوفير سبل العيش المستدام لأسر الأطفال.



بالإضافة إلى توفير الفرص التعليمية المناسبة للأطفال صغار السن، إلحاق الأطفال الكبار سنيا المتسربين من التعليم بالتعليم والتدريب المهني، وضع آليات متكاملة ونظم لتقييم ومتابعة للأطفال بلا مأوى، توفير حياة كريمة للأطفال بلا أسر لخلق أجيال سوية تسهم في تنمية الوطن، مواجهة خطر اندماج الأطفال مع الخارجين عن القانون، مكافحة أشكال التسول المختلفة واستغلال الأطفال فيها، دور مؤسسات الدولة في منع استغلال الأطفال في العمل دون السن القانونية، دور مؤسسات الدولة في توفير بيئة صحية سليمة للأطفال غير القادرين وأطفال بلا مأوى وضرورة رعايتهم صحيا ونفسيا.



يشارك في الملتقى، الإعلامى مصطفى بكرى والإعلامى عادل عبد الرحمن والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتورة نسرين البغدادي، رئيس معهد الدراسات والبحوث الاجتماعية والجنائية وعضو المجلس القومي للمرأة، والإعلامية أمل مسعود ـ نائب رئيس هيئة الإذاعة، الكتور حازم الملاح ـ المتحدث الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة جيهان حسن مصطفى.