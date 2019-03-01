أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

أرسل على متولى، أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يستغيث فيها من انتشار مياه الصرف الصحي بغرف التعقيم والمخازن بمستشفى الواسطى بمحافظة بنى سويف، مؤكدا أن الأهالي تقدموا بعدد من الشكاوى للمحافظة ووزارة الصحة ولكن بلا رد.



واستغاث "متولي" برئيس الوزراء ووزيرة الصحة لسرعة الاهتمام بالأمر وإعادة المكان لطبيعته.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.