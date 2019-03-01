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أخبار البلد

عبد المحسن سلامة خلال تسجيله بالعمومية: سنعمل جميعا لصالح الجماعة الصحفية

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:14 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
سجل منذ قليل الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتهي مدته، في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وقال سلامة، خلال مشاركته بالعمومية، إنه سيتقدم بمشروع قانون نقابة الصحفيين الذي أعده من قبل أثناء توليه منصب النقيب إلى مجلس النقابة، حيث قوبل برفض بعض أعضاء المجلس السابق، وهو ما جعله ينتظر تقديمه للمجلس الحالي.

وشدد على أنه سيعمل على المشاركة بكل ما يملكه من قوة مع زملاء المجلس المقبل والنقيب القادم، موضحًا أن القانون المعد سيؤثر على حضور العموميات المقبلة، حيث سيجعل التصويت والتسجيل معًا.

وأشار إلى أنه يعمل لصالح الجماعة الصحفية، وخاصة أنه مستمر في تقديم جميع الامكانيات والمشروعات، مؤكدا "جميعا نكمل بعض".

وطالب سلامة، أعضاء العمومية بحسن الاختيار، خاصة أن المرحلة الحالية صعبة جدًا على المستوى الصحفي.

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